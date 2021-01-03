



Yanında getirdiği silahı Sevgi T.'ye doğrultan Gökhan A., iki el ateş etti. Mermilerden biri Sevgi T.'nin sağ kolunu sıyırırken, diğeri sol göğsüne isabet etti.

'ODAYA GEÇ ORADA VURACAĞIM SENİ'

Öğrenilen bilgiye göre Gökhan A., Sevgi T.'ye "diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyerek bağırdı. Daha sonra Gökhan A., Sevgi T.'nin 5 ay önce boşandığı kocasından olan kızları Seda ve Sedef'i ayrı bir odaya kitledi.