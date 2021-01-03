Boğalar için 2021, dört gözle beklenecek bir yıl olacak... Uzun süredir bazı muhteşem değişikliklerden geçiyorsunuz ki, şimdi kesinlikle parlama ve en iyi hayatınızı yaşama yılına ilk adımı attınız.
Dünya geçen yıl Jüpiter, Satürn ve Plüton arasında meydana gelen yoğun büyük kavuşma döngülerinde sallanıp yuvarlanırken burcunuz güçlü ve istikrarlıydı. 2021'i beklemeniz gerektiğini söylüyordu.
Dünya 2020'de çok fazla yoğunluk yaşadı, ancak dünyevi burcunuz onu aştı. O size has, "asla vazgeçme tavrınız" sizi özel yapacak. Pandemi nedeniyle bu yıla her zamankinden çok daha fazla kararlılıkla giriyorsunuz.
Evet, hayatınızın hala yapacak çok şeyi var. Çok sayıda dinamik etkinlik sizi kişisel yaşamın, sevginin ve kariyer kazanımlarının tüm seviyelerinde etkileyecek. Uranüs'ün 2018'de başlayan ve 2025'e kadar ilk kişisel görünüşlü evinizde parıldayan tabelanızdan özel bir yıl olacağını görebiliyoruz.
İŞ HAYATINIZ
2021, Boğaların iş hayatında önemli kararların merkezinde yer alacak. İş değiştirme planını yılın ikinci yarısına ertelemenizde fayda var. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız problemler, Nisan itibariyle yerini anlaşmalı döneme bırakacak. Uzun süredir planladığınız tatil arası için işinizde sıkıntılara yol açacak adımlar atmamanızı öneriyoruz. Doğal yetenekleriniz var. Bunu iş hayatınızda kullanmaktan artık çekinmemelisiniz. Çünkü patronunuz sizi görecek.
AŞK BAŞKADIR
Aşk hayatınızın daha umutlu olması için kilonuza dikkat etmelisiniz. Tekrar fit olmalısınız. Ocak ayında bunları başarmak elbette kolay değil. Soğuk havalar iştahınızı açacak. Ancak siz yine isterseniz başarırsınız. Aşkın sessiz hali size doğru yaklaşıyor. Tercihlerinizi yaparken iyi tarafları öne çıkartın.
KATE HERNANDEZ