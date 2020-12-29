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    • 29.12.2020 13:51
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    • 29.12.2020 14:25
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    SON DAKİKA: 'da vahşet! Öğretim görevlisi olan sini yakarak öldürdü

    Son dakika haberi: 'de kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı! isimli şüpheli, 'nde öğretim görevlisi ve si olduğu iddia edilen 'in üzerine dökerek ateşe verdi. Kadın, feci şekilde can verirken dairede ise çıktı. Binadan çıkarılan Kemal Delbe de linç edilmek istendi. Öte yandan Delbe'nin olaydan 2 gün önce kadını evde esir aldığı öğrenildi.

    DHA

    Maltepe'de Kemal Delbe isimli şahıs, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde esir aldı.

    Şahıs kadını yakarak yakarak öldürdü.

    Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.

    Mahalle sakinleri söz konusu adamı linç etmek istedi.

    Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı.

    İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı.

    Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü.

    Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi.

    Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

    O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.

    AKŞAM EĞİTİM VERECEKTİ

    Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı.

    Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı..
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da vahşet! Öğretim görevlisi olan eski sevgilisini yakarak öldürdü