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    Yeşiller diyarı : Ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor

    ’nin en yeşil illerinden olan , doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle ziyaret edenleri hayran bırakıyor. İşte haberin detayları ve 26 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin gezi sayfasından derlediğimiz haberler...

    Yeşiller diyarı Artvin
    'nin en yeşil illerinden olan , doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle ziyaret edenleri hayran bırakıyor.

    ATABARI KAYAK MERKEZİ
    Kış aylarında hem Artvinliler'in hem çevre illerdeki insanların akınına uğrayan Atabarı Kayak Merkezi, kayak sporuyla ilgilenen herkese hitap ediyor.



    ORTACALAR ÇİFTE KÖPRÜ
    18'inci Yüzyıl'da yapıldığı tahmin edilen Ortacalar Kemer Köprüleri, Arhavi ilçesinin Ortacalar köyüne 2.5 kilometre mesafede, Küçükköy ve Arılı yol ayrımında birbirine dik olacak şekilde planlanmıştır. İki köprü de birbirine benzemektedir ve tek gözden oluşmaktadır. Yolları düz değil, eğimlidir.



    MARAL ŞELALESİ
    65 metre yükseklikten düşen Maral Şelalesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Maçahel Vadisi'nin içerisinde yer alan bu doğal güzellik, gezi tutkunlarının rotaları arasında yer alıyor.



    BORÇKA KARAGÖL
    1800'lü yıllarda bugünkü Klaskur Yaylası'nın yakınında bulunan bir tepenin toprak kayması sonucu Klaskur Deresi'nin önünü kapatması ile oluşmuştur. Zengin orman örtüsü ve flora çeşitliliği ile ilgi çekmekte olup, kamp i için ildeki sayılı yerlerdendir. Ayrıca yöre halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılmaktadır.



    CEHENNEM DERESİ KANYONU
    Ardanuç ilçe merkezinin 7 kilometre kuzeybatısında ve Artvin-Ardanuç karayolunun 25'inci kilometresinde bulunmaktadır. Dünyadaki sayılı kanyon vadileri arasında yer alır. 500 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğindedir. Ardanuç suyuna açılmaktadır.

    YAYLALAR KÖYÜ
    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı bulunan Yaylalar köyü, doğal alanıyla ziyaretçilerine temiz hava sunuyor. Doğal güzellik denilince akla ilk gelen yerlerden birisidir.

    SATLEL KALESİ
    Osmanlılar'da aktif olarak kullanılmış olan Satlel Kalesi'nin duvarlarının bir kısmı ayakta kalmayı başarmıştır



    BARHAL ÇAYI
    Altıparmak Çayı adı ile de tanınmaktadır. Kano ve nehir kayağı için son derece elverişli olup, doğa turizmi ile yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmektedir. Etrafı yüksek dağlar ile çevrilmiştir. Çayın kaynağı Kaçkar Dağları'nın güney yamaçlarıdır. En son Çoruh Nehri'ne doğru akar.
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    Haberler Yaşam Yeşiller diyarı Artvin: Ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor