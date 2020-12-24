İstanbul'un ortasında bir garip merdiven! Kimse ne amaçla yapıldığını bilmiyor

Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı ise dikkat çekti.