Değişimden korkmayın

Evliliklerde değişimin kaçınılmaz olduğu dönemler vardır. Evliliğinizin ilk günlerindeki heyecan belki kalmayabilir. Bu yerine başka bir güzelliğe bırakır. Tabii ki değişimle birlikte. Hayatınızın her 5 yılını değerlendirdiğinizde aslında ne kadar değiştiğinizi fark edeceksiniz. Bu değişim birlikte olduğu takdirde harika sonuçlar verir. Eşinizle bu değişimi konuşmalısınız. Değişim kolay değildir elbette. Çünkü alışkanlıklar size engel çıkaracak. Bundan korkmayın. Birlikte yeni bir hayata açılmanın dayanılmaz mutluluğunu yaşayın. Bu o kadar da korkutucu değil. Tabii ki çocuklarınız varsa bu değişime ayak uydurmanız daha da zorlaşır. Buna evinizdeki değişimden başlayabilirsiniz. Tadilat olmadan küçük dokunuşlarla bunu yapabilirsiniz. Sonra yeni aktiviteler. Pandemi sürecinde bu biraz zor olsa da çok yakında her şey normale dönecek.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET