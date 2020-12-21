Mega kent İstanbul'un en dar sokağı şaşırtıyor. İki kişi yan yana zor geçiyor. Beşiktaş'ta Kuruçeşme'ye adını veren tarihi çeşmenin yanında yer alan Alaylı Sokağı 89 santimetre ile İstanbul'un en dar sokağı olarak biliniyor. Darlığından dolayı aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokak, kestirme geçiş oluşturması nedeniyle de vatandaşlar tarafından sıkça kullanılıyor. Alaylı Sokağı ilk defa görenler ise önünde fotoğraf çektiriyor. Buna benzer daha dar geçitlerin olduğunu söyleyen Tarihçi Mehmet Dilbaz, resmiyette en dar sokağın burasının olduğunu ifade etti.

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