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    • 21.12.2020 22:58
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    • 21.12.2020 23:08
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    Birçoğunuz belki de ilk defa öğrenecek! İşte zamanında Anadolu'daki şehirlerin isimleri...

    tarihinden günümüze Anadolu'da yer alan birçok il ve ilçelerin isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Peki şehirlerin zamanındaki isimleri ne? İşte Osmanlı tarihinden günümüze değişime uğrayan il ve ilçelerin isimleri...

    Birçoğunuz belki de ilk defa öğrenecek! İşte Osmanlı Devleti zamanında Anadolu'daki şehirlerin isimleri...

    Osmanlı İmparatorluğu tarihinden günümüze Anadolu'da yer alan il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı.



    Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.



    Peki şehirlerin Osmanlı Devleti zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

    Sizin yaşadığını şehrin Osmanlı dönemindeki adı neydi? İşte merak edilen tüm detaylar...



    Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.



    Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

    BURSA - HÜDAVENDİGAR



    HAKKARİ - ÇÖLEMERİK



    KIRKLARELİ - KIRKKİLİSE



    ÇANKIRI - KENGIRI



    KÜTAHYA - KOTIAEION



    SAMSUN - AMİSOS



    VAN - TUŞBA



    ELAZIĞ - ELAZİZ

    GAZİANTEP - AYNTAN / ANTEP



    ERZİNCAN - GREKÇE ERİZA



    HATAY - HATTENA



    YOZGAT - BOZOK
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    Haberler Yaşam Birçoğunuz belki de ilk defa öğrenecek! İşte Osmanlı Devleti zamanında Anadolu'daki şehirlerin isimleri...