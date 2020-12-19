Yeni heyecan

İlişkiler kimi zaman durağanlaşır. Bu birçok evlilikte yaşanabilecek ve bizim de 'olağan' dediğimiz bir durumdur. Burada çiftlere önemli görevler düşüyor. Hem erkek hem de kadın burada ayrı ayrı yeni bir heyecan için adım atmalı. Çünkü çiftler birbirlerini iyi tanıyor. Ne gibi değişimlerle mutlu olacaklarını gayet iyi biliyorlar. Elbette hayatın yoğunluğu, pandeminin etkisi planları hayata geçirmekte biraz engeller çıkarsa da yeni heyecanlar bulabilirsiniz. Çünkü ortak hayatınızı daha mutlu hale getirmek sizin elinizde. Birbirinize yeniden aşık olabilirsiniz. Ya da aşkınızı daha da büyütebilirsiniz. Uzun zamandır özlediğiniz bir romantik akşam yemeğini evinizde organize edebilirsiniz. Baş başa yenilen bu yemek bile yeni bir heyecanın başlangıcı olabilir.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET