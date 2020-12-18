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    hahranı olan , ve türküleri bırakamıyor!

    , 60 yıl önce ’dan ’e göç etti. Aradan geçen bunca zamana rağmen ve türkülerden vazgeçmiyor.

    Vazgeçemiyor!

    Şanlıurfa'dan önce Antakya'ya, 1960 yılında da ailesiyle 'e göç eden Yahudi Eli Gezici, aradan geçen bunca zamana rağmen ve türkülerden vazgeçmiyor. Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nde 46 yıldır kebapçı işleten Gezici, "Türkü söylüyorum. Her cumartesi dinliyorum, dinliyorum. Allah ona şifa versin. O buraya (İsrail'e) gelmişti, onu gördük. Urfa'nın şarkılarını söylüyor. Urfalı olduğumuz için onu seviyoruz. İbrahim Tatlıses'in bir avukatı var, ismini unuttum. Çiğ köfteden de vazgeçmedik. Her evde haftada bir veya iki kez acılı, etli, etsiz çiğ köfte yapılıyor. Evlerimizde tüm Urfa yemeklerini yapıyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam İbrahim Tatlıses hahranı olan Yahudi Eli Gezici, çiğ köfte ve türküleri bırakamıyor!