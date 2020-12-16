Gulf Today ve Guardian gazetelerinin haberine göre, Sydney Üniversitesi ve Londra'daki Roehampton Üniversitesinden bilim insanları tarafından yapılan araştırma, tıpkı köpekler gibi kanguruların da insanlarla iletişim kurabileceğini ve insanlardan yardım isteyebileceğini ortaya koydu.