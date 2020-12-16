Habertürk programında Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, her zaman olduğu gibi dün akşam da ne konuştuğunu bilmeden canlı yayında ırkçı ifadeler kullandı. Türkiye'deki koronavirüs salgınının konuşulduğu programda konuyu Suriyelilere getiren Altaylı, ülkesinki iç savaştan ve Esad zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere hakaret etti, ırkçı söylemlerde bulundu.
"YAKINDA BİZİ ATACAKLAR BURADAN"
Altaylı, şunları söyledi "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok.
"TÜRKİYE'Yİ ESİR ALMIŞ GÖRÜNÜYORLAR"
Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse biz Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askeriyle Türkiye'yi gelip esir almış görünüyorlar. Sokağa baktığımızda ortaya çıkan tablo bu.
Sağlık hizmetleri onlara bedava, Türk vatandaşlarına değil. Sokaklar onlara serbest Türk vatandaşlarına değil. Ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar kimse onlara bir şey sormuyor. Durum bu. Buna karşı bir şey yapılması lazım. Meclis kürsüsünden bağırmakla olmuyor."
ALTAYLI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Öte yandan Fatih Altaylı Başkaşehir'in yardım antrenörü Webo'nun uğradığı ırkçı saldırı için "Şampiyonlar Ligi grup maçında pis bir ırkçının, Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerine gösterilen 'millî tepkiyi' ve Başakşehir Spor Kulübü'nün dik duruşunu gülerek izledim.
Bu duruşa çok ama çok saygı gösterebilirdim. Hatta bununla övünebilir, bu duruşla gurur duyabilirdim. Ama duyamadım. Çünkü bu duruşta sadece ve sadece 2 yüzlülük gördüm, riya gördüm." ifadelerini kullanmış ve iki yüzlülük imasında bulunmuştu. Altaylı geçtiğimiz hafta yaşanan ırkçı saldırıyı kınarken Suriyelilere ırkçı söylemde bulunarak kendi ikiyüzlülüğünü gösterdi.