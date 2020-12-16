Bu duruşa çok ama çok saygı gösterebilirdim. Hatta bununla övünebilir, bu duruşla gurur duyabilirdim. Ama duyamadım. Çünkü bu duruşta sadece ve sadece 2 yüzlülük gördüm, riya gördüm." ifadelerini kullanmış ve iki yüzlülük imasında bulunmuştu. Altaylı geçtiğimiz hafta yaşanan ırkçı saldırıyı kınarken Suriyelilere ırkçı söylemde bulunarak kendi ikiyüzlülüğünü gösterdi.