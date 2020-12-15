Lise öğrencisi Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'nden iki ayrı dalda kabul aldı



İzmir'de Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, Stanford Üniversitesi'ne başvurdu. Kabul edilince sevinçten havalara uçtu. Genç kız mühendislik ve felsefe okuyacak.



'DÜŞ'ÜNDÜRÜCÜ

Samsun'da Doktor Duygu Öksüz, 1. kattan düşüp ağır yaralandı. Polis soruşturma başlattı.



DEPREMİ 'GÖL'DÜK

Burdur Gölü'ndeki gaz kabarcıkları korkuttu. Uzmanlar "Depremin habercisi olabilir" diye konuştu.



'KÖR'ANA

Antalya'da tek gözü görmeyen işçi Altın Erdoğan, "Maske yok" diye servise binmedi. Patrondan dayak yedi. Diğer gözü de gitti.





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