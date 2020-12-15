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    • Yaşam
    • 15.12.2020 Gazete
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    Lise öğrencisi Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'nden iki ayrı dalda kabul aldı

    İzmir'de Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, Stanford Üniversitesi'ne başvurdu. Kabul edilince sevinçten havalara uçtu. Genç kız mühendislik ve felsefe okuyacak.

    Stan'fors'lu Zeynep


    İzmir'de Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı, Stanford Üniversitesi'ne başvurdu. Kabul edilince sevinçten havalara uçtu. Genç kız mühendislik ve felsefe okuyacak.

    'DÜŞ'ÜNDÜRÜCÜ
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    Haberler Yaşam Lise öğrencisi Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi'nden iki ayrı dalda kabul aldı