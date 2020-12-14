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    • 14.12.2020 19:45
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    Kokrunç intihar! 12 yaşındaki kız çocuğu kendisini astı

    'ta 12 yaşında olan T.A. isimli kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple astı. Eve gelen yakınları tarafından hastaneye kaldırılan T.A. kurtarılamadığı bildirildi.

    DHA
    12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

    Olay, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi.

    T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A., evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini ip ile astı.

    Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A., kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

    T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kokrunç intihar! 12 yaşındaki kız çocuğu kendisini doğalgaz borusuna astı