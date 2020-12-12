



"BAYRAMPAŞA OTOGARI'NDA GÖZALTINA ALINDI"

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında 'zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları' şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada; Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın Ali Ö.(47) olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.