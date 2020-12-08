Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kış uykusuna yatmayan ayılar 25 evi bastı

    ’de ayılar kış uykusuna yatmadı! 25 evi bastı. Pençe ve dişleriyle parçaladı.

    Doğal h'ayı't
    'de ayılar kış uykusuna yatmadı! 25 evi bastı. Pençe ve dişleriyle parçaladı.



    ÇİÇEK AŞISI
    Pandemide çiçek satışları patladı. Çiçekçiler "Evde kalan çiftler kavga edip sipariş veriyor" açıklamasını yaptı.

    İSTANBUL'DA DOMUZ PANİĞİ
    Yaban domuzları, Eyüp'e indi. Avcılar, etkisiz hale getirdi.

    İŞE BAK!
    'da bir koca, "Ev işlerini yapmıyor" deyip eşini boşadı. Yargıtay onayladı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kış uykusuna yatmayan ayılar 25 evi bastı