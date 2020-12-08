Kış uykusuna yatmayan ayılar 25 evi bastı

Rize'de ayılar kış uykusuna yatmadı! 25 evi bastı. Pençe ve dişleriyle parçaladı.
ÇİÇEK AŞISI
Pandemide çiçek satışları patladı. Çiçekçiler "Evde kalan çiftler kavga edip sipariş veriyor" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL'DA DOMUZ PANİĞİ
Yaban domuzları, Eyüp'e indi. Avcılar, etkisiz hale getirdi.
İŞE BAK!
Bursa'da bir koca, "Ev işlerini yapmıyor" deyip eşini boşadı. Yargıtay onayladı.
ÇİÇEK AŞISI
Pandemide çiçek satışları patladı. Çiçekçiler "Evde kalan çiftler kavga edip sipariş veriyor" açıklamasını yaptı.
İSTANBUL'DA DOMUZ PANİĞİ
Yaban domuzları, Eyüp'e indi. Avcılar, etkisiz hale getirdi.
İŞE BAK!
Bursa'da bir koca, "Ev işlerini yapmıyor" deyip eşini boşadı. Yargıtay onayladı.