Kazı ekibinde görevli Andrey Kraskojon, yıkılan Hacıbey Kalesi'ne çok yaklaştıklarını belirterek, "Aradığımız şeye çok yaklaştık. Daha güvenli adımlarla ilerleyerek yerin altına doğru inmeye devam ediyoruz. Tarih açısından çok önemli ve kıymetli olan Türk seramiğinin kalıntılarını da bulduk" şeklinde konuştu.