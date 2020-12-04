İzmir'de hareketli gece! Akaryakıt istasyonunda silahlar konuştu

İzmir'in Buca ilçesinde akaryakıt istasyonunda Ahmet B. (29), kavga ettiği Muhittin O. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay, saat 03.00 sıralarında Çamkule Mahallesi 254 Sokak'taki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun yakınında oto yıkama dükkanını işleten Muhittin O. ile pazarcı olduğu öğrenilen Ahmet B. arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhittin O. belinden çıkarttığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Ahmet B., karnına ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise hafif ticari aracına binerek kaçtı. İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet B., gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından hafif ticari araca binip kaçan Muhittin O., kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.