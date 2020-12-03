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    • Yaşam
    • 03.12.2020 Gazete
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    sında felç kaldı! İyileşip üvey anne ve babasına bakmak istediğini anlattı

    'de (22), 2017'de annesi Hüsniye ile babası 'nın kendisini evlatlık aldığını öğrendikten 5 ay sonra sı geçirdi. Omurilik felci oldu. Ailesi kızlarının uzun tedavi sürecini takip edebilmek için Çanakkale'den 'ya taşındı. önce oturmaya, sonra da kullanılan özel cihazlar yardımıyla yürümeye başladı.

    Yürü be Elif!

    Çanakkale'de (22), 2017'de annesi Hüsniye ile babası 'nın kendisini evlatlık aldığını öğrendikten 5 ay sonra sı geçirdi. Omurilik felci oldu. Ailesi kızlarının uzun tedavi sürecini takip edebilmek için 'den 'ya taşındı. önce oturmaya, sonra da kullanılan özel cihazlar yardımıyla yürümeye başladı.

    Kalfa, "Bugün hayalim, yürümeye başladıktan sonra ailemi de alarak Çanakkale'ye dönmek. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ailemin desteği olmasaydı yeniden hayata tutunamazdım. Anne ve babamın yaşı çok ilerledi. Artık ben onlara bakmak istiyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Elif Kalfa trafik kazasında felç kaldı! İyileşip üvey anne ve babasına bakmak istediğini anlattı