Çanakkale'de Elif Kalfa (22), 2017'de annesi Hüsniye ile babası Ahmet Kalfa'nın kendisini evlatlık aldığını öğrendikten 5 ay sonra trafik kazası geçirdi. Omurilik felci oldu. Ailesi kızlarının uzun tedavi sürecini takip edebilmek için Çanakkale'den Bursa'ya taşındı. Genç kız önce oturmaya, sonra da kullanılan özel cihazlar yardımıyla yürümeye başladı.

Kalfa, "Bugün hayalim, yürümeye başladıktan sonra ailemi de alarak Çanakkale'ye dönmek. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ailemin desteği olmasaydı yeniden hayata tutunamazdım. Anne ve babamın yaşı çok ilerledi. Artık ben onlara bakmak istiyorum" dedi.