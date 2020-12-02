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    • Yaşam
    • 02.12.2020 Gazete
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    'da 365 gün ! Nereler gezilir?

    Kitaplara sığmayan tarihi, kültür birikimi, doğal güzelliği, lezzetli yemekleri ve çeşitliliği ile , yılın her zamanı gezi tutkunlarını çekiyor...

    365 gün turizm Bursa'da!

    Kitaplara sığmayan tarihi, kültür birikimi, doğal güzelliği, lezzetli yemekleri ve turizm çeşitliliği ile Bursa, yılın her zamanı gezi tutkunlarını çekiyor...


    CUMALIKIZIK EVLERİ
    Cumalıkızık, Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşıyan bir köy. Osmanlı dönemi sivil mimarisini gözler önüne seren Cumalıkızık Evleri, koruma altına alınmıştır. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık, 180'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 evden oluşuyor.


    GÖLYAZI
    Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı, Uluabat Gölü kıyısında, derin bir yarımadanın üzerinde kurulu.



    SUUÇTU ŞELALESİ
    Mustafakemalpaşa ilçesine 18 km. uzaklıkta yer alan Suuçtu Şelalesi, 38 metre yükseklikten dökülüyor. Doğa harikası şelale, adeta bir görsel şölen sunuyor.

    İNKAYA ÇINARI
    Türkiye'nin en büyük ağaçlarından... 37 metre boyunda, gövde çevresi 10 metre, tepe çapı 58 metre olan 6 asırlık çınar, İnkaya köyünde...



    TRİLYE
    Mudanya sahilinin keşfedilmemiş köşelerinden biri olan Tirilye, zeytini ile tanınan bir kasabadır. Oldukça bol balık çıkarılan kasabada Rumlar'dan kalma 7 kilise, 3 ayazma bulunuyor.

    Sütunları İskenderiye'den getirilen Panagia Pantobalissa adlı 'Kemerli Kilise'nin dünyada duvarına resim yapılan ilk kilise olduğu söyleniyor.


    ULU CAMİ
    Kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış olup, 1400 yılında tamamlanmıştır.

    Yapılış tarzı açısından Osmanlı mimarisinde özgün bir yapı olan Ulu Camii, dikdörtgen planlıdır. Toplam iç alanı 3.165,5 metrekaredir. Türkiye'deki 'Ulu Cami' ismindeki camilerin en büyüğüdür.
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    Haberler Yaşam Bursa'da 365 gün turizm! Nereler gezilir?