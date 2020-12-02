

CUMALIKIZIK EVLERİ

Cumalıkızık, Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşıyan bir köy. Osmanlı dönemi sivil mimarisini gözler önüne seren Cumalıkızık Evleri, koruma altına alınmıştır. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık, 180'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 evden oluşuyor.