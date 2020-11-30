İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Yücel ailesine mensup 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Çocuklarını ve kayınvalidelerini kaybetmenin acısını yaşayan Emine Yücel ile Nilay Yücel, yetkililerden son bir ricaları olduğunu, Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılmasını istediklerini söyledi.
İsteğini sosyal medyadan duyuran Emine Yücel, "Rıza Bey Apartmanı çocuklara park olmalı. Rıza Bey Parkı olsun" ifadelerini kullandı. Nilay Yücel ise "Burada çocukların sesini duymak istiyoruz. Burası lütfen park olsun" dedi.
Rızabey Apartmanı'nda Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Şimdi Nilay Yücel, buranın park yapılması için yetkililerden ricada bulunuyor...
İsteğini sosyal medyadan duyuran Emine Yücel, "Rıza Bey Apartmanı çocuklara park olmalı. Rıza Bey Parkı olsun" ifadelerini kullandı. Nilay Yücel ise "Burada çocukların sesini duymak istiyoruz. Burası lütfen park olsun" dedi.
Rızabey Apartmanı'nda Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Şimdi Nilay Yücel, buranın park yapılması için yetkililerden ricada bulunuyor...