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    • Yaşam
    • 30.11.2020 Gazete
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    inde evlatlarını kaybeden annelerden anlamlı çağrı: ’nın yerine çocuk parkı yapılsın

    'de meydana gelen 6.9'luk de yıkılan 'nda evlatlarını kaybeden 2 anneden anlamlı çağrı: Rıza Bey Apartmanı’nın yerine çocuk parkı yapılsın...

    Anıları yaşasın!
    İzmir'de meydana gelen 6.9'luk de yıkılan 'nda Yücel ailesine mensup 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Çocuklarını ve kayınvalidelerini kaybetmenin acısını yaşayan ile Nilay Yücel, yetkililerden son bir ricaları olduğunu, Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılmasını istediklerini söyledi.

    İsteğini sosyal medyadan duyuran Emine Yücel, "Rıza Bey Apartmanı çocuklara park olmalı. Rıza Bey Parkı olsun" ifadelerini kullandı. Nilay Yücel ise "Burada çocukların sesini duymak istiyoruz. Burası lütfen park olsun" dedi.



    Rızabey Apartmanı'nda Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Şimdi , buranın park yapılması için yetkililerden ricada bulunuyor...
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