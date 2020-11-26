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    • 26.11.2020 17:42
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    • 26.11.2020 17:42
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    'da tedbirlerine uymayan 46 kişiye 59 bin 430 TL para cezası

    Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip salgınına yönelik alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye 59 bin 430 lira para cezası kesildi.

    AA
    Tedbirlere uymayan 46 kişiye 59 bin 430 TL ceza!

    Valilikten yapılan açıklamada, 19-25 Kasım tarihlerinde maske takmayan 22, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 6, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 2, hafta sonu kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 10 kişi olmak üzere 46 kişiye toplam 46 bin 430 lira para cezası kesildiği belirtildi.

    4 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
    Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 46 kişiye 59 bin 430 TL para cezası