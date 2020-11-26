Valilikten yapılan açıklamada, 19-25 Kasım tarihlerinde maske takmayan 22, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 6, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 2, hafta sonu kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 10 kişi olmak üzere 46 kişiye toplam 46 bin 430 lira para cezası kesildiği belirtildi.



4 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.



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