Türkiye günceler onları konuşmuş ve yaşadıkları duyanları dehşete düşürmüştü. Palu ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanınmış ve günler boyunca süren yayınlar sonucunda korkunç detaylar tek tek ortaya çıkmıştı.
Suçlular canlı yayında gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin dehşete düşerek izlediği Palu ailesi ile çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Anne ve kızına ulaşılamaması nedeniyle kapatılan dosya, 2019 yılında tekrar gündeme geldi.
Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın 13 Şubat'ta görülen son duruşmasında, Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi.
KARAR, YARGILAMADAKİ USUL HATASI NEDENİYLE BOZULDU
Bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.
AVUKAT YARGILAMANIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİ
Davanın yeniden görülmesine bugün başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu ve Hava Palu ile tutuksuz sanık Fatih Palu hazır bulundu. Mahkemede sanıklar Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatlığını aynı anda üstlenen Avukat Alper Bayrak söz alarak, "Sanık İsa Palu'nun müdafiliğine devam edeceğim. Diğer sanıkların müdafiliğinden çekiliyorum. Ben görevimi yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadım.
Ancak üst mahkeme menfaat uyuşmazlığı olduğunu belirterek kararı bozmuştur. Bu durumda yargılamanın önceki aşamalarının tekrarlanması gerekir. Yargılamanın tekrarlanmasını, tüm sanık ve tanıkların tekrar dinlenilmesini talep ediyorum. Ayrıca müvekkilim İsa Palu'nun tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep ediyorum" dedi.
"MERYEM'İN ÖLMÜŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM, PARDON ÖĞRENDİM"
Daha sonra duruşmada savunma yapan Tuncer Ustael, "Onca öldürülen çocuk, bebek ve hayvanların hakkını aradım. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Hocalık yapmış değilim iftira atıyorlar. Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim. Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum. Kendilerini sahilde gördüm. Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Daha sonra mahkeme tarafından söz verilen tüm sanıklar tahliyelerini istedi.