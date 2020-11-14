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    • Yaşam
    • 14.11.2020 10:35
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    • 14.11.2020 10:41
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    , önündeki metni kötü İngilizcesiyle okuyup yine 'yi şikayet etti

    'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , daha önce olduğu gibi yine 'yi şikayet etti. 'ne konuşan İmamoğlu, CV'sinde "çok iyi İngilizce biliyor" yazmasına rağmen kötü bir telaffuzla önündeki metni seslendirdi.

    İmamoğlu, kötü İngilizceyle Türkiye'yi şikayet etti

    Başkanı , 'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yaptı.

    "DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLİP EDİLMEYECEĞİ SORGULANIR HALDE.."
    İmamoğlu, "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor." ifadeleriyle 'yi dünyaya şikayet etti.

    İNGİLİZCESİ GÜNDEM OLDU
    Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ifadeler tepkilere neden olurken İngilizce yaptığı konuşma da gündem oldu. Karşısındaki ekrandan hazırlanan şikayet metnini okuyan İmamoğlu'nun İngilizce konuşmakta güçlük çektiği dikkat çekti.

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