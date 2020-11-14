İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yaptı.

"DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLİP EDİLMEYECEĞİ SORGULANIR HALDE.."

İmamoğlu, "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor." ifadeleriyle Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.

İNGİLİZCESİ GÜNDEM OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ifadeler tepkilere neden olurken İngilizce yaptığı konuşma da gündem oldu. Karşısındaki ekrandan hazırlanan şikayet metnini okuyan İmamoğlu'nun İngilizce konuşmakta güçlük çektiği dikkat çekti.