Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Saadet Partisi'nin gizli bir şekilde hazırladığı Anayasa teklifinin detaylarını yazdı.

Şener, yazısında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018 günü Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, "Millet ittifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde" dedi.

Ortaya çıktı ki Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Halkların Demokratik Partisi, yalnız kamuoyundan değil kendi parti üyelerinden bile gizli bir şekilde, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki dönemde, bir Anayasa değişikliği çerçeve metni oluşturmuşlar. Kılıçdaroğlu'nun "elimizde" dediği mutabakat metnini hazırlamışlar.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI

İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün o mutabakat metninin içeriğini açıkladı.

Böyle bir çalışmadan bir yıl sonra, 29 Haziran 2019 günü haberdar olan Ümit Özdağ, önce kendi partisinden milletvekillerini aramış ama onlar da bilgilerinin olmadığını söylemiş.

Özdağ Anayasa taslak çalışmasının başında olan CHP'li İbrahim Kaboğlu ile görüşmesini önceki günkü basın toplantısında şöyle aktardı: "Bu konuşmayı takiben önce İbrahim Kaboğlu ile telefonda konuştum, sonra TBMM'deki odasında buluştum. Kaboğlu'na sordum: 'İYİ Parti CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?' 'Evet, katıldı' cevabını verdi. Kulaklarıma inanamadım..."

'Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası' başlıklı metinde, ilk toplantının 13 Ocak 2018'de yapıldığı, bundan sonra çalışmaların "mahremiyet ilkesine bağlı kalınarak yürütüleceği" kaydedilmiş.

Yol haritasında 'Ortak İlkeler' başlığı altında "Dört siyasi partinin liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır" kararı da yer almış.