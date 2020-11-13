BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl, fiyatı ne kadar?

BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl? BİM'de satılan teknoloji ürünleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta satışa çıkan HP marka laptopun özellikleri ve fiyatı da araştırılıyor. İşte, BİM'de satışa çıkan haftanın ürünü HP 14S-FQ0014NT özellikleri nelerdir?
BİM HP 14S LAPTOP ÖZELLİKLERİ!
HP Laptop 14s-fq0014nt teknik özellikleri ve ürün bilgileri
• Laptop 14s-fq0014nt (227d6ea)
• 14 inç Ryzen3 3250U
• 4 GB RAM
• 128 GB SSD
• Yerleşik AMD RADEON Grafik Kartı
BİM HP 14S LAPTOP FİYATI
HP Laptop 14s-fq0014nt fiyatı: 4.499,00 ₺