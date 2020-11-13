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    • 13.11.2020 11:35
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    • 13.11.2020 11:35
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    laptop özellikleri nelerdir? nasıl, fiyatı ne kadar?

    laptop özellikleri merak konusu oldu. BİM’de satılan nasıl? BİM marketlerinde her hafta birbirinden uygun fiyatlı teknoloji ürünleri satışa çıkıyor. Bu hafta göze çarpan en dikkat çekici ürün ise HP 14S laptop oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler de HP 14S laptop özelliklerini araştırmaya başladı.

    takvim.com.tr
    BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl, fiyatı ne kadar?

    BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl? BİM'de satılan teknoloji ürünleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta satışa çıkan HP marka laptopun özellikleri ve fiyatı da araştırılıyor. İşte, BİM'de satışa çıkan haftanın ürünü HP 14S-FQ0014NT özellikleri nelerdir?

    BİM HP 14S LAPTOP ÖZELLİKLERİ!

    HP Laptop 14s-fq0014nt teknik özellikleri ve ürün bilgileri

    • Laptop 14s-fq0014nt (227d6ea)

    • 14 inç Ryzen3 3250U

    • 4 GB RAM

    • 128 GB SSD

    • Yerleşik AMD RADEON Grafik Kartı

    BİM HP 14S LAPTOP FİYATI

    HP Laptop 14s-fq0014nt fiyatı: 4.499,00 ₺
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    Haberler Yaşam BİM HP 14S laptop özellikleri nelerdir? HP 14S laptop nasıl, fiyatı ne kadar?