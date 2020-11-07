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    • Yaşam
    • 07.11.2020 Gazete
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    İlişki terapisti yazdı: Sessizliğe dikkat

    İlişkilerde en büyük sorun, bir tarafın sessizliğe bürünmesi. Bu zamanla oluşan baskıların getirdiği patlama öncesi son durum olarak kabul edilir. Çiftlerden biri, bu durumu zafer gibi görse de aslında büyük yıkımın habercisidir.

    Sessizliğe dikkat

    İlişkilerde en büyük sorun, bir tarafın sessizliğe bürünmesi. Bu zamanla oluşan baskıların getirdiği patlama öncesi son durum olarak kabul edilir. Çiftlerden biri, bu durumu zafer gibi görse de aslında büyük yıkımın habercisidir. Çünkü patlama anı yaklaşmıştır. Sessizliği seçen eşinizle konuşma zamanı gelmiştir. Hem de hiç vakit kaybetmeden bu konuşmayı yapmalısınız. Anlattığı sorunu çözüm odaklı düşünmenizde büyük fayda var. Çünkü ilişkiler bazı dönemlerde yorucu olabilir. Sessiz olan taraf da iyice yorulduğu için artık yeni kararlar alma aşamasındadır. Birçok sorunun konuşma ile çözüldüğünü unutmayın. İlişkilerde zafer kazanan taraf yoktur. Ya iki taraf da kazanır ya da iki taraf da kaybeder.

    MARY G. BARRET - İLİŞKİ TERAPİSTİ

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    Haberler Yaşam İlişki terapisti Mary G. Barret yazdı: Sessizliğe dikkat