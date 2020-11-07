Avustralyalı beslenme uzmanı Sussie Burrell, dinç ve genç görünmek için beslenmenin önemli olduğunu söyledi. Özellikle bazı alışkanların ve gıdaların hücreleri öldürdüğünü kaydetti. Şu uyarıları yaptı:

1 AKŞAM YEMEĞİ:

Saat 19'dan sonra ağır besinler tüketmeyin. Özellikle katı ürünlerden kaçının. Balık ve sebze tüketmeye özen gösterin. Çünkü geç saatte ağır besinler tüketmek hormonal değişikliklere yol açar. Bu da hücrelerin yıpranmasına ve gereksiz enerji tüketimine neden oldu. Kalp, kanser ve diyabet gibi hastalıkları da beraber getirir.

2 SOSLAR:

Özellikle Uzak Doğu yemeklerinde kullanılan soslar son derece tehlikelidir. Soya ve hoisin sosu ile 2 dakikada pişirilen erişte damar sağlığı için son derece zararlıdır. Çünkü bunların içinde MSG veya monosodyum glutamat (621) adlı kimyasal maddeler vardır. Yine market raflarında gördüğümüz ketçap mayonez gibi soslar da hücreleri yaşlandırır.

3 ABUR-CUBUR:

Cip, mısır patlağı, paketli kek gibi ürünler keyif verici olsa da hücrelerin düşmanıdır. Çünkü içlerinde yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam (E951), fenilalanin, suklaroz gibi maddeler içerir. Bunlar da kanserden hücre tahribatına kadar her türlü hastalığa yol açar. Bu nedenle, akşam kendinizi şımartmanız gerekiyorsa, yoğurt ve meyve, biraz gelato veya birkaç fındıklı kraker veya süzme peynir gibi daha az yağlı besinler tüketin.

AVUSTRALYALI BESLENME UZMANI SUSSİE BURRELL

AKLIMI SEVEYİM - 10

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL