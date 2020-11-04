Kişnişli tavuk eti

Marine malzemesinin yayvan bir kapta karıştırıp tavuk etini ekleyin. İyice karıştırıp üzerini streç folyo ile kapatın ve 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Döküm tavayı ısıtıp tavuk etini önlü arkalı renk alana kadar pişirin. Kabuklarıyla birlikte enine ortadan ikiye kesilmiş 1 baş sarımsak, lime ve limon dilimlerini ilave edip sarımsak yumuşayana kadar pişirin.

Patates için zeytinyağı ve tereyağını wok (wok tava yerine geniş ve derin bir tava kullanabilirsiniz) tavaya alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Patateslerin kabuklarını soyup tavaya ilave edin ve 10-15 dakika soteleyin. Kalan malzemeyi ekleyip patatesin rengi dönene kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Daha sonra döküm tavaya aktarıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Pişirme süresi içinde yemeğin üzeri fazla kararmaya başlarsa, pişirme kağıdı ile kapatın. Üzerini taze kişniş ve biberiye ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.

4 adet tavuk göğsü

1 baş sarımsak

İkişer adet lime ve limon

2-3 dal kişniş

TAVUĞU MARİNE ETMEK İÇİN

1 tatlı kaşığı pul biber

2 diş dövülmüş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

1 tutam kimyon

1 çorba kaşığı tane kişniş

2-3 dal kekik

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

PATATES İÇİN

1 kg taze bebek patates

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kaşığı tane kişniş

2-3 dal taze biberiye

Tuz, tane karabiber

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN