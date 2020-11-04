Bir koli parçası

Elektrikli süpürgeler, çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, bir koliden parça kopartıp süpürgenin hortumuna sarıp, istediğiniz dar noktaları bile temizleyebilirsiniz.

EŞSİZ DENEYİM

Et ve tavuk suyu birçok yemeğe ve çorbaya tat verenlerden. Piştikçe bulanıklaşan tavuk ve et suyu çorbalarınızın görüntüsünü etkiliyor olabilir. Bu durumdan kurtulmak için yapmanız gereken sadece bir küp buzu kaynamakta olan tavuk/et suyuna bırakın. Suyun berraklaştığını göreceksiniz.

KARBONAT TEMİZLİĞİ

Halı ve döşemelerdeki kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Halınıza bir miktar karbonat serpin sonra süpürün. Ya da döşemelerinizi karbonatlı suyla silmeyi deneyin.