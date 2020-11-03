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    • 03.11.2020 08:43
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    Günlük burç yorumları – 3 Kasım 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Kasım 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Güneş-Chiron iletişimi uluslararası örgütlenmeleri ifade edebilir. Dünya genelindeki genelgeleri konuşacağımız bir sürece girebiliriz. Kamusal alanda alınabilecek kararlar enflasyonu yakından ilgilendirebilir. Altın, altın çağını yaşamaya devam edecek.

    KOÇ
    21 Mart - 19 Nisan
    Bugünlerde kendinizi gergin ve stresli hissedebilirsiniz. Bu sebepten ötürü de şifa arayışı içerisine girebilirsiniz. Çevrenizden yardım almak iyi bir fikir olabilir.

    BOĞA
    20 Nisan - 20 Mayıs
    Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir. Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.

    İKİZLER
    21 Mayıs - 21 Haziran
    Bugünlerde kendinizi bir şeylere karışmak istemezken bulabilirsiniz. Sessiz kalmak size iyi gelecek ve olaylara müdahil olmamak çeşitli dedikoduları önleyecektir.

    YENGEÇ
    22 Haziran - 22 Temmuz
    Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz ancak yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz. Anlaşmazlıklara karşı dikkat etmelisiniz.

    ASLAN
    23 Temmuz - 22 Ağustos
    Yapacağınız seçimler sizi olumlu yönde etkileyebilir ve istekleriniz gerçek olabilir bu yüzden hem kariyer hem de diğer konulardaki seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

    BAŞAK
    23 Ağustos - 22 Eylül
    Aradığınız şifa, dua ve manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Sakin bir ruh halini bensimsemeniz için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

    TERAZİ
    23 Eylül - 22 Ekim
    Aile içerisindeki gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz. Dürüstlüğünüzü, sakinliğinizi korumak için çaba göstermeniz gerekmekte.

    AKREP
    23 Ekim - 21 Kasım
    Kendinizi kollamanız ve mümkün olduğunca politik olmanız gereken bir evrede olabilirsiniz. Çevrenizde dostlarınız ve arkadaşlarınızın artacağı bir...

    YAY
    22 Kasım - 21 Aralık
    Sıkıntılarınız kısa sürede normale dönecektir bu yüzden hayatın tadını çıkartmaya çalışmalısınız. İş konusunda yapacağınız bir anlaşma size çok iyi gelebilir.

    OĞLAK
    22 Aralık - 19 Ocak
    Bugünlerde hayat sizi sürprizleri ile şaşırtabilir. Korku ve endişeye yerine heyecana kapılmalısınız. Sağlığınıza dikkat edin. İş hayatınızda yeni yatırımlara yönelin.

    KOVA
    20 Ocak - 18 Şubat
    Problemlerinizin üstesinden zekanız ile gelebileceğiniz bir gündesiniz. Kriz yönetimi yapmanız gerekmekte ve bunu yapabilecek güçtesiniz.

    BALIK
    19 Şubat - 20 Mart
    Endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız. Hayatın güzelliklerine odaklanmak ve endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.
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