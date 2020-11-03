Günlük burç yorumları – 3 Kasım 2020 Salı

Astrogündem: Güneş-Chiron iletişimi uluslararası örgütlenmeleri ifade edebilir. Dünya genelindeki genelgeleri konuşacağımız bir sürece girebiliriz. Kamusal alanda alınabilecek kararlar enflasyonu yakından ilgilendirebilir. Altın, altın çağını yaşamaya devam edecek.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Bugünlerde kendinizi gergin ve stresli hissedebilirsiniz. Bu sebepten ötürü de şifa arayışı içerisine girebilirsiniz. Çevrenizden yardım almak iyi bir fikir olabilir.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Bugünlerde seyahat yapma isteğiniz ve kariyer inşa etme isteğiniz olabilir. Hayatınızda yenilikler inşa etmek için eskiyi bırakmanız gerekebilir.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Bugünlerde kendinizi bir şeylere karışmak istemezken bulabilirsiniz. Sessiz kalmak size iyi gelecek ve olaylara müdahil olmamak çeşitli dedikoduları önleyecektir.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Karar almak konusunda problem yaşayabilirsiniz ancak yine de sevdiklerinizin fikrini almayı tercih edebilirsiniz. Anlaşmazlıklara karşı dikkat etmelisiniz.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Yapacağınız seçimler sizi olumlu yönde etkileyebilir ve istekleriniz gerçek olabilir bu yüzden hem kariyer hem de diğer konulardaki seçimlerinize dikkat etmelisiniz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Aradığınız şifa, dua ve manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Sakin bir ruh halini bensimsemeniz için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Aile içerisindeki gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz. Dürüstlüğünüzü, sakinliğinizi korumak için çaba göstermeniz gerekmekte.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Kendinizi kollamanız ve mümkün olduğunca politik olmanız gereken bir evrede olabilirsiniz. Çevrenizde dostlarınız ve arkadaşlarınızın artacağı bir...
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Sıkıntılarınız kısa sürede normale dönecektir bu yüzden hayatın tadını çıkartmaya çalışmalısınız. İş konusunda yapacağınız bir anlaşma size çok iyi gelebilir.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Bugünlerde hayat sizi sürprizleri ile şaşırtabilir. Korku ve endişeye yerine heyecana kapılmalısınız. Sağlığınıza dikkat edin. İş hayatınızda yeni yatırımlara yönelin.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Problemlerinizin üstesinden zekanız ile gelebileceğiniz bir gündesiniz. Kriz yönetimi yapmanız gerekmekte ve bunu yapabilecek güçtesiniz.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatın güzelliklerine adapte olmalısınız. Hayatın güzelliklerine odaklanmak ve endişeyi heyecanı dönüştürecek yeteneğiniz var.