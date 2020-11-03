Günlük burç yorumları – 3 Kasım 2020 Salı

ASLAN

23 Temmuz - 22 Ağustos

Yapacağınız seçimler sizi olumlu yönde etkileyebilir ve istekleriniz gerçek olabilir bu yüzden hem kariyer hem de diğer konulardaki seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

23 Ağustos - 22 Eylül

Aradığınız şifa, dua ve manevi konularda huzuru yakalamanız mümkün. Sakin bir ruh halini bensimsemeniz için maneviyatınızı arttırmanız mümkün.

TERAZİ

23 Eylül - 22 Ekim

Aile içerisindeki gerginliklere dikkat etmeli ve stresinizi yönetebilmelisiniz. Dürüstlüğünüzü, sakinliğinizi korumak için çaba göstermeniz gerekmekte.