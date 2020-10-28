Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.10.2020 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 00:15
    ABONE OL

    memuru, komşusunu 5 kurşunla canına kıyıp teslim oldu

    'nın Seydişehir ilçesinde memuru Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu 'yı beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde ayrılan Mustafa S. polis merkezine gidip teslim oldu.

    DHA
    Polis memuru komşusunu 5 kurşunla öldürdü

    Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Bulvarı'nda meydana geldi.

    YOLDA KARŞILAŞTI...

    Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa S., beylik tabancasıyla Ümit Özhelvacı'nın üzerine 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özhelvacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Katil polis Mustafa S.

    TESLİM OLDU

    Olay yerinden ayrılan Mustafa S. ise polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı öldürdüğünü belirtti. Soruşturma sürüyor.

    Maktul komşu Ümit Özhelvacı

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla canına kıyıp teslim oldu