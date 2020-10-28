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    • Yaşam
    • 28.10.2020 Gazete
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    Ölü yatırım! Kendisine özene bezene yaptı

    li , ölmeden kendine türbe gibi yaptırdı. Ölüm tarihini ise boş bıraktı...

    Ölü yatırım!

    Rize Ardeşen'de oturan emekli inşaat ustası İsmail Delibaş (86), 31 yıl önce kendi mezarını yaptırdı. Bir süre sonra mezarını türbeye çeviren Delibaş, mezar taşını bile hazırladı. Yaşlı adam, altı yıl önce ise vefat eden eşi Emine Delibaş'ı türbe mezara defnetti. Öldüğünde kimsenin mezarını kazmasıyla uğraşmasını istemediğini belirten Delibaş, şöyle konuştu: "Mezarımı özenerek kazdım. İçerisine girip yattım. Nasıl olacak diye baktım. Mezarı gören komşularım bana, 'O kadar erken mi gideceksin?' diyorlardı. Ben de 'Hayat bu belli olmaz' diyordum."
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    Haberler Yaşam Ölü yatırım! Kendisine özene bezene mezar yaptı