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    • 28.10.2020 09:15
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    • 28.10.2020 09:20
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    'de bir grup travesti tartıştıkları başka bir i öldüresiye dövdü

    'ta iki travesti arasında tartışma çıktı. Tartışan kişilerden biri önce cam şişe fırlattı ardından da tekme vurmaya başladı. Kavga her geçen dakika büyürken çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

    DHA
    Travestiler birbirine girdi

    Konak ilçesi Alsancak semtinde iki travesti arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı.

    ÜZERİNE SAKSI ATTI
    Olayı gören bir grup travesti de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.

    UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
    Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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