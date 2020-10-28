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    • Yaşam
    • 28.10.2020 12:53
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    • 28.10.2020 12:57
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    'da gece yarısı sokak ortasında hayali kişilerle kavga eden şahıs şaşırttı

    Muratpaşa'da gece saatlerinde sokak ortasında birileriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapan kişi şaşırttı. Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şahıs, atılan yumruklardan kaçar gibi sağa sola koştu ve boşluğa yumruk attı.

    DHA
    Gece yarısı sokak ortasında tek başına! Şaşırtan görüntü

    Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.

    BİRİYLE KAVGA EDİYORMUŞ GİBİ HAREKETLER YAPMAYA BAŞLADI
    Gece yarısı sokakta bağıran kişiyi görenler cep telefonlarının kamerasıyla olan bitenleri görüntülemeye başladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kişi, karşısında biriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapmaya başladı.

    "GELİN BURAYA"
    Karşısındaki bir kişiden gelen yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşturan ve zaman zaman da boşluğa yumruk atan kişi, bir süre böyle devam etti.

    'Gelin buraya', 'Neden bana vuruyorsun, gelsene buraya' diye bağıran kişinin zaman zaman birilerine kafa atıyormuş gibi hareketi de görüntülere yansıdı.
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    Haberler Yaşam Antalya'da gece yarısı sokak ortasında hayali kişilerle kavga eden şahıs şaşırttı