Şanlıurfalı kebapçılar: 5 kebap çeşidinin tescilini aldık. Bu alanda tekiz.
Adanalı kebapçılar: Böyle bir kıyas yapmak bile üzücüdür. Rakip tanımayız.
'ZAM'Sİ
Karadeniz'de hamsi azaldı. Eskişehir'de kilosu 50 TL'ye çıktı.
GÖZ HAKKI HIRSIZLIK
Yargıtay, 'Göz hakkı' diyerek başkasının tarlasındaki karpuzu yiyen kişiyi affetmedi. Hırsızlıktan yargılanmasını istedi.
Adanalı kebapçılar: Böyle bir kıyas yapmak bile üzücüdür. Rakip tanımayız.
'ZAM'Sİ
Karadeniz'de hamsi azaldı. Eskişehir'de kilosu 50 TL'ye çıktı.
GÖZ HAKKI HIRSIZLIK
Yargıtay, 'Göz hakkı' diyerek başkasının tarlasındaki karpuzu yiyen kişiyi affetmedi. Hırsızlıktan yargılanmasını istedi.