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    • Yaşam
    • 23.10.2020 Gazete
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    Kebap kavgası: ve yine kapıştı

    ve kebap konusunda yine kapıştı... İşte 23 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Kebap kavgası
    lı kebapçılar: 5 kebap çeşidinin tescilini aldık. Bu alanda tekiz.

    lı kebapçılar: Böyle bir kıyas yapmak bile üzücüdür. Rakip tanımayız.




    'ZAM'Sİ
    'de hamsi azaldı. 'de kilosu 50 TL'ye çıktı.

    GÖZ HAKKI HIRSIZLIK
    Yargıtay, 'Göz hakkı' diyerek başkasının tarlasındaki karpuzu yiyen kişiyi affetmedi. Hırsızlıktan yargılanmasını istedi.
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    Haberler Yaşam Kebap kavgası: Şanlıurfa ve Adana yine kapıştı