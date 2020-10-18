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    • Yaşam
    • 18.10.2020 Gazete
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    İlişkinin 5 kuralı! Uzun süreli ilişkinin sırrı

    , ilişkiler ve aşk ömür boyu değişecek. birlikte bir yolculuğa çıktıkça, çoğu aşklarının ne kadar değişebileceğini anlamıyor. birçok faktörden etkilenecektir. şekillenebileceği, test edilebileceği ve dönüştürülebileceği beş aşama vardır.

    İlişkinin 5 kuralı

    Evlilik, ilişkiler ve aşk ömür boyu değişecek. birlikte bir yolculuğa çıktıkça, çoğu aşklarının ne kadar değişebileceğini anlamıyor. birçok faktörden etkilenecektir. şekillenebileceği, test edilebileceği ve dönüştürülebileceği beş aşama vardır:

    Esaret: Çift, birbirlerine aşık olacaklardır. Büyülenecekler ve birbirlerine hayran kalacaklardır. Güçlü bir romantik çekim hissedebileceklerdir.
    Kur yapma: Evlenmeyi veya uzun vadeli bir ilişki kurmayı amaçlayanlar, duygularını incelemeye ve dokunaklı sorulara cevap aramaya başlayacaklar:
    Bağlılık: Kişiler bir araya geldikçe, bazen arkadaşların ve ailenin huzurunda yeminler edebilirler.
    Çocuklar ve ebeveynlik: Çiftlerin aileyi genişletmenin birlikteliklerini uyumsuz hale getirebileceğinin farkında olmaları gerekir.
    Olgun aşk: Aşk durağan değildir; yaşıyor ve gelişiyor. Uyum, duygusal bağlantı ve güçlü bir arkadaşlığı sürdürmek, bir ilişkinin ömür boyu sürdürülebilirliğini en kesin şekilde kanıtlayacaktır.

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