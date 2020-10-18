İlişkinin 5 kuralı! Uzun süreli ilişkinin sırrı

Evlilik, ilişkiler ve aşk ömür boyu değişecek. Bireyler birlikte bir yolculuğa çıktıkça, çoğu aşklarının ne kadar değişebileceğini anlamıyor. Zamanla birçok faktörden etkilenecektir. Sevginin şekillenebileceği, test edilebileceği ve dönüştürülebileceği beş aşama vardır:

Esaret: Çift, birbirlerine aşık olacaklardır. Büyülenecekler ve birbirlerine hayran kalacaklardır. Güçlü bir romantik çekim hissedebileceklerdir.

Kur yapma: Evlenmeyi veya uzun vadeli bir ilişki kurmayı amaçlayanlar, duygularını incelemeye ve dokunaklı sorulara cevap aramaya başlayacaklar:

Bağlılık: Kişiler bir araya geldikçe, bazen arkadaşların ve ailenin huzurunda yeminler edebilirler.

Çocuklar ve ebeveynlik: Çiftlerin aileyi genişletmenin birlikteliklerini uyumsuz hale getirebileceğinin farkında olmaları gerekir.

Olgun aşk: Aşk durağan değildir; yaşıyor ve gelişiyor. Uyum, duygusal bağlantı ve güçlü bir arkadaşlığı sürdürmek, bir ilişkinin ömür boyu sürdürülebilirliğini en kesin şekilde kanıtlayacaktır.