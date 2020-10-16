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    • 16.10.2020 12:28
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    • 16.10.2020 12:33
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    'da her dört kadından biri obez

    Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, Rus kadınların kilolarıyla ilgili acı durumu açıkladı. Popova, tüm Rus kadınların çeyreğinden fazlasının obeziteden muzdarip olduğunu söyledi.

    DHA
    Rus kadınlarla ilgili üzücü istatistik

    İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı ve Baş Sağlık Doktoru Anna Popova, Rusya'daki obezite artışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    HER 4 RUS KADINDAN BİRİ OBEZ
    Popova yaptığı açıklamada toplamda Rus kadınların da yüzde 27'sinin ve Rus erkeklerin yüzde 19'unun obez olduğunu söyledi. Popova, "Genel olarak, ülkedeki kadınların yüzde 35.6'sı ve erkeklerin yüzde 47.6'sı aşırı kiloluyken, kadınların yüzde 27.6'sı erkeklerin de yüzde 19'u obeziteden mustarip" ifadelerini kullandı.

    AŞIRI KİLOLU KİŞİLERDE KOVİD-19 RİSKİ YÜKSEK
    Popova, obezitenin kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve diyabet gibi birçok kronik durumda önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, aşırı kilolu kişilerde ağır Kovid-19 geliştirme riskinin de yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca Popova'nın, aşırı kilo ve buna bağlı hastalıkları olan çocukların sayısının da hızla arttığını ifade ettiği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Rusya'da her dört kadından biri obez