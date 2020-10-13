Keşke ben ölseydim!

Bursa'da 30 Ağustos günü yaşanan kazada, İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu (20) ile bir evin duvarına çarptı. Genç kız kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı. Dün ise duruşma vardı. Tutuklu sanık Bekiroğlu, "Hem kendi ailemi hem de o kızı, hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Duruşma ertelendi.