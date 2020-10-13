Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Keşke ben ölseydim!

    Üniversiteli , kamyonet ile duvar arasında kalıp can verdi. Sürücü, “Keşke Eda yerine ben ölseydim, uyuyamıyorum” dedi...

    Keşke ben ölseydim!

    Bursa'da 30 Ağustos günü yaşanan kazada, İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu (20) ile bir evin duvarına çarptı. Genç kız kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı. Dün ise duruşma vardı. Tutuklu sanık Bekiroğlu, "Hem kendi ailemi hem de o kızı, hem de o kızın ailesini perişan ettim. Gece uyanıp bu olay nedeniyle sürekli ağlıyorum. Keşke Eda'nın yerine ben ölseydim de o ölmeseydi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Duruşma ertelendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Keşke ben ölseydim!