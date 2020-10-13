Uçuk proje: Farklı projeler üzerinde de çalıştığını kaydeden Türker, "Benim bir başka uçuk bir projem daha var" dedi.

Büyüğünü yapmam lazım: Projesiyle ilgili Türker, "Durgun suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme projem var. İmkânlarım olmuş olsaydı, bu projeyi hayata geçirecektim. Suyun sadece kaldırma kuvvetiyle enerji elde edebilirim. Bu konuyla alakalı küçük bir çalışma yaptım. Küçük bir prototip yaptım, ama daha büyüğünü yapmam lazım" diye konuştu.

Soba Nasıl Çalışır?

Yanan cisimler, yanmaları sırasında bazı gazlar çıkarırlar. Bu gazların insanlara zararlı olmalarını önlemek için sobanın borularından geçen duman bacadan havaya atılır. Boruların, bacanın sobanın yanmasında da önemli bir yeri vardır. Dumanların rahatça yukarı çıkması sağlanamazsa soba iyi yanmaz. Yanma olayının sürmesi için daima oksijen gerekir. Soba odanın havasında bulunan oksijeni içeri emerek içindeki yanıcı cisimlerin yanmasını sağlar. Yanma sonunda ortaya çıkan dumanlar dışarıya kolayca atılamaz da sobanın içinde kalırsa, oksijenin emilmesi güçleşir, sobaya yeteri kadar oksijen girmez. Bu yüzden de soba iyi yanarak çevresini ısıtamaz. Dumanları dışarı atmayı yeterince yapamayan bacalara "iyi çekmiyor" denir. Sobaların iyi yanması, dolayısıyla iyi ısıtması için boruların, bacanın dumanları kolayca dışarı atacak biçimde olması gerekir.