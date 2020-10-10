'Zor'lukları aştı

lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki'un, Kapadokya'da sıcak hava balonuyla uçma hayali gerçek oluyor.Fethiye ilçesi Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Ada'nın ailesiyle telefonda görüştü. Aile, peri bacaları üzerinde sıcak hava balonuyla uçmaları için kente davet edildi. Ada'nın hayalini gerçekleştirmek için hazır olduklarını söyleyen Arı, "Doktorlarının değerlendirmesinin ardından Ada'nın en büyük hayalini gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Ada'nın annesi Ayça Zor da "Ada Nevşehir'de uçacağı haberini alınca çok sevindi. Sabırsızlıkla bekliyor. Bu tedavide en iyi ilaç, moral" diye konuştu.