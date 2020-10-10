Kadını, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı. Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, yürekleri yakan olayı anlatırken, "Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü çekerek durdurdu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Kurtulamadı" dedi. Bir dönem Antalya'da emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015'te başmüfettişlikten emekli oldu.