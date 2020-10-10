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    • Yaşam
    • 10.10.2020 Gazete
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    Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizi geçirdi

    Emekli emniyet müdürü , otobüste kalp krizinden hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren eşi ‘Ben sensiz nasıl yaşarım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Yürekleri yaktı

    Hatay'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen yolcu otobüsünde eşiyle seyahat eden emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, aniden fenalaştı. Eşi Songül Aydın'ın çığlıkları üzerine sürücü, otobüsü yol kenarına çekip 112 Acil'i aradı.

    Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçiren Songül Aydın ise "Ben sensiz nasıl yaşarım?" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

    Kadını, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı. Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, yürekleri yakan olayı anlatırken, "Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü çekerek durdurdu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Kurtulamadı" dedi. Bir dönem Antalya'da emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015'te başmüfettişlikten emekli oldu.
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