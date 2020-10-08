Antalya'da esnaf Arife Bircan, dert dinledi. Kazanca çevirdi. En pahalı olan ise koca derdiydi: 10 dakikası 20 TL!
TABLET DAĞITIMI BAŞLIYOR
500 bin tablet, gelecek hafta öğrencilere dağıtılacak. Öncelik ise ihtiyaç sahibi olanlar...
UYUDU UYANAMADI
İstanbul'da Dr. Ahmet Akbaş, uykusunda öldü. Bir ay önce ise Corona tedavisi görmüştü.
TABLET DAĞITIMI BAŞLIYOR
500 bin tablet, gelecek hafta öğrencilere dağıtılacak. Öncelik ise ihtiyaç sahibi olanlar...
UYUDU UYANAMADI
İstanbul'da Dr. Ahmet Akbaş, uykusunda öldü. Bir ay önce ise Corona tedavisi görmüştü.