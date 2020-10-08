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    • Yaşam
    • 08.10.2020 Gazete
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    Yer: ... 10 dakikası 20 TL'den dert dinledi

    'da esnaf , dert dinledi. Kazanca çevirdi. En pahalı olan ise koca derdiydi: 10 dakikası 20 TL! İşte Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Bu da dert tarifesi
    'da esnaf , dert dinledi. Kazanca çevirdi. En pahalı olan ise koca derdiydi: 10 dakikası 20 TL!

    TABLET DAĞITIMI BAŞLIYOR
    500 bin tablet, gelecek hafta öğrencilere dağıtılacak. Öncelik ise ihtiyaç sahibi olanlar...

    UYUDU UYANAMADI
    'da Dr. Ahmet Akbaş, uykusunda öldü. Bir ay önce ise Corona tedavisi görmüştü.

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    Haberler Yaşam Yer: Antalya... 10 dakikası 20 TL'den dert dinledi