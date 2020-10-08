Tavuk etli kereviz yaprağı çorbası

Havuç ve soğanın kabuğunu temizleyin. Havucu 2-3 parça kesin, soğanı bütün bırakın. Tavuk butları, havuç, kereviz yaprağı ve soğanı tencereye alıp üzerine suyu ekleyin. Butlar tamamen yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan butları tencereden soğan ve havuçla birlikte alın. Havucu rendeleyin, butları ince ince didikleyin veya küçük doğrayın. Hazırladığınız malzemeyi tavuk suyuna ekleyin ve kaynamaya bırakın. Terbiyesi için un, yoğurt ve yumurta sarısını orta boy bir kase içinde çırpın. Ocağı kısın ve içinden bir kepçe dolusu alarak terbiyeye ekleyip karıştırın. Terbiyenin hepsini tencereye aktarın ve karıştırın. Kısık ateşte çorba kıvam alıncaya kadar pişirin. Kıvam alan çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. İsteğe göre limon suyu veya yağda kızdırdığınız toz kırmızıbiberi gezdirerek servis yapın.

2 adet tavuk but

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy soğan

1.5 su bardağı kıyılmış kereviz yaprağı

7 su bardağı su, tuz, karabiber

TERBİYESİ İÇİN

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER