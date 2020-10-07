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    • 07.10.2020 15:48
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    • 07.10.2020 15:55
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    Günün en acı karesi: Görür görmez koştular

    'da serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni sudan çıkarılan üniversite öğrencisi gencin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

    Günün en acı karesi: Görür görmez koştular

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Yakınları, cansız bedenin sudan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirerek, denize koştu.

    Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da üniversite eğitimi alan 18 yaşındaki Beytullah Esen, dolaşmak için Aybastı ilçesinden Altınordu'da bulunan akrabalarının yanına geldi. Akrabaları ile birlikte serinlemek için denize giren Beytullah Esen, şiddetli dalgaların etkisiyle suya kapılarak, gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Esen'in bedenini sudan çıkarttı.



    SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINLARI DENİZE KOŞTU
    Bu sırada Beytullah Esen'in bedeninin denizde bulunmasının bildirilmesi üzerine olay yerinde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Esen'in hareketsiz bedeni sudan çıkartılırken, denize koşan yakınlarına çevredeki güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale etti.



    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Sudan çıkartılan Beytullah Esen, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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