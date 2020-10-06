Riske Atmaya Değmez

Hem ülkemizde hem de dünyada yapılan araştırmaların ortak sonucu hayvanlardan insanlara direk bir şekilde virüsün bulaşmadığı yönünde. Yalnızca bir hayvanla temas eden bir kişi Covid-19 virüsünü taşıyorsa ve biz de sonrasında bu hayvana dokunduysak işte o zaman risk grubuna girmişiz demektir. Dolayısıyla hayatlarımızı riske etmekten ve günlerce karantina altında kalıp mental anlamda kendimizi zorlayıcı süreçlerden geçmektense hayvanlarımıza da virüsün yayılması konusunda en az insanlar kadar dikkat etmeliyiz.

Evcil Hayvanlarımızın Güvenliği Ne Olacak?

Genelde hayvanlardan hayvanlara yayılabilen Covid-19 virüsü evcil hayvanlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Evlerinde hayvan besleyen kişiler de bu noktada hayvanlarını dışarıya çıkardıklarından sonra onları temiz bir şekilde yıkamalı ve veteriner merkezlerinden bakım konusunda detaylıca bilgi almalılar. Bunun yanı sıra hayvan sahipleri de en küçük ihtimali bile göz önünde bulundurup dışarıdan eve geldiğinde duş almalı, ellerini dezenfekte etmeden hayvanları ile yakın temasa geçmemeliler.

Gelişmeleri Zaman Gösterecek

Üst solunum yoluyla bulaşan ve gribal enfeksiyonla artışını daha fazla katlayan Covid-19 virüsü hakkında her gün bir yeni bilgiyle karşılaştığımıza değinmiştim. Bu açıdan yaşantımızdaki önemli alışkanlarımızı değiştirirken hayvanlarımızı da yeni pandemi hayatına uygun bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Bu konuda risklerin az olduğu düşünülse de sonradan yapılacak olan detaylı araştırmalar bu durumu değiştirebilir.

KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars'ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanımlanmak sizi öfkelendirebilir.





BOĞA: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.