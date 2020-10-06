HAYVANLARIN VİRÜSÜN ARTIŞINDAKİ ROLÜ
2019'un başında ortaya çıkan ve dünyayı amansız bir şekilde etkisi altına alan Covid-19 virüsü kaynağının tam olarak bilinmese de bir yarasadan bulaşıldığı bilgisi ortaya atılmıştı. Birçok araştırmaya göre hayvanların Covid-19 virüsünü insanlara bulaştırma olasılığını düşük görmüş olsa da bu kolayca yabana atılmamalı.
Hayvanlar da Aktif Birer Taşıyıcı Mı?
Gün geçtikçe Covid-19 hakkında yeni bilgilere vakıf oluyoruz. Hem bu virüsün yeni mutasyonlar geçirdiğini öğreniyor hem de bununla beraber aşı çalışmalarının hızlandığını da biliyoruz. Peki bizimle bu dünyayı paylaşan canlılardan olan hayvanların da aktif bir taşıyıcı olabileceği düşündük mü?
Riske Atmaya Değmez
Hem ülkemizde hem de dünyada yapılan araştırmaların ortak sonucu hayvanlardan insanlara direk bir şekilde virüsün bulaşmadığı yönünde. Yalnızca bir hayvanla temas eden bir kişi Covid-19 virüsünü taşıyorsa ve biz de sonrasında bu hayvana dokunduysak işte o zaman risk grubuna girmişiz demektir. Dolayısıyla hayatlarımızı riske etmekten ve günlerce karantina altında kalıp mental anlamda kendimizi zorlayıcı süreçlerden geçmektense hayvanlarımıza da virüsün yayılması konusunda en az insanlar kadar dikkat etmeliyiz.
Evcil Hayvanlarımızın Güvenliği Ne Olacak?
Genelde hayvanlardan hayvanlara yayılabilen Covid-19 virüsü evcil hayvanlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Evlerinde hayvan besleyen kişiler de bu noktada hayvanlarını dışarıya çıkardıklarından sonra onları temiz bir şekilde yıkamalı ve veteriner merkezlerinden bakım konusunda detaylıca bilgi almalılar. Bunun yanı sıra hayvan sahipleri de en küçük ihtimali bile göz önünde bulundurup dışarıdan eve geldiğinde duş almalı, ellerini dezenfekte etmeden hayvanları ile yakın temasa geçmemeliler.
Gelişmeleri Zaman Gösterecek
Üst solunum yoluyla bulaşan ve gribal enfeksiyonla artışını daha fazla katlayan Covid-19 virüsü hakkında her gün bir yeni bilgiyle karşılaştığımıza değinmiştim. Bu açıdan yaşantımızdaki önemli alışkanlarımızı değiştirirken hayvanlarımızı da yeni pandemi hayatına uygun bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Bu konuda risklerin az olduğu düşünülse de sonradan yapılacak olan detaylı araştırmalar bu durumu değiştirebilir.
KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars'ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanımlanmak sizi öfkelendirebilir.
BOĞA: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.
İKİZLER: TECRÜBELERİNİZİ örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.
YENGEÇ: MADDİ konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız var. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.
ASLAN: İÇİNİZDE biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bu dönem aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.
İsteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
BAŞAK: VENÜS, size olumlu motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir.
AKREP: YAPTIĞINIZ hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. İçselliğinizi sorgulamanın tam zamanı.
YAY: SATIN alma duygunuz ortaya çıkıyor.
Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız.
OĞLAK: İŞ yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.
İş yerinizde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Jüpiter size yardım ediyor.
KOVA: ORTAK çalışmalarda huzursuzlanıyorsunuz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yönetici gezegeniniz Uranüs yeniden fırsat sunuyor.
BALIK: KENDİ gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Eski takıntılarınızdan kurtulmalısınız.