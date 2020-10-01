



"ONA BUNU YAŞATANLAR CEZALARINI ÇEKECEK!"

Canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, "Bundan sonraki süreçte umarım bu travmaları atlatır. Çocukla ilgili bir ihmal ve tehlike olduğunda kaybedeceğimiz saniyeler yok. Ona bunu yaşatanlar cezalarını çekecek. Eğer biz bu çocukları şimdi korumaya başlarsak iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Ben bu davanın ve bu sürecin her zaman arkasındayım." dedi.