Doğal ve ışıltılı! Yaşam günlüğü

Renkli nemlendiriciler hafif formülleriyle hem cildinize nefes aldırıyor, hem de canlılık ve ışıltı katıyor. Özellikle fondöten sevmeyenler için ideal.

Yüzünde maske gibi yoğun bir kapatıcılık istemeyen, doğal ama pürüzsüz bir görünüm biraz da ışıltı olsun diyenler için son yılların yükselen trendi; renkli nemlendiriciler... Bu marifetli ürünler, cildi nemlendirirken hafif bir renk de veriyor, hatta güneş koruyucu da (SPF) içeriyorlar. İnce dokulu bu ürünlerin kapatıcılık özellikleri çok fazla olmasa da çok yönlü bir bakım sunuyorlar. Renkli nemlendiricileri, BB ve CC kremleri yakından tanıyın, eminim çok seveceksiniz.

BB Mİ, CC Mİ?

Belki sıkça duyuyor ama bu iki krem arasındaki farkı bilmiyorsanız kısaca açıklayayım: BB krem, adını, kusur kapatıcı anlamına gelen 'blemish balm'ın ilk harflerinden alıyor. Krem gibi cildi nemlendiriyor, lekeleri ve kırmızılıkları kapatıyor, cildi parlatıyor, güneşten koruyor. Renkli nemlendiriciye göre daha fazla kapatıcılık; tek ürünle pürüzsüz, aydınlık ve sağlıklı bir cilt tonu sunuyor. Açılımı "Color Corrector", yani renk düzeltici olan CC kremler ise ciltteki renk eşitsizliklerini düzeltip cilde nötr bir görünüm veriyor ve cildi nemlendiriyorlar. Kısaca; CC kremler ciltteki ton farklılıklarını hedeflerken BB krem hafif bir fondöten etkisi yaratıyor. Eğer kapatıcılık istiyorsanız BB kremi tercih edebilirsiniz.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ/ AYSUN ORHAN