Muğla'da deniz üzerinde yürüyor hissi veren dünyaca ünlü Kızkumu'ndaki 'Prenses' heykeli, sol eli vandallar tarafından kırıldı. Sağ kolunda ise çatlak ortaya çıktı.





Kızkumu'nun 'Prenses' heykeli, saldırıya uğradı, eli kırıldı. Şimdi ise 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı...

Daha önce denize girenlerin askılık olarak kullandığı ve bakımsızlığı nedeniyle daha önce birçok kez haber konusu olan heykel şimdi de tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlandı. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "En kısa zamanda düzelteceğiz" dedi.