Güzelleşmek isterken lazer faciasına kurban gitti

İstanbul Çekmeköy'deki tıp merkezinde çalışan Seher Mankırcı, işyerinde epilasyon yaptırdı. Lazer epilasyonunu kullanan kişinin acemiliği yüzünden kolları yandı. İki kolunda da derin izler oluşan Seher Mankırcı, müdürlerine şikayet ettiyse de sonuç alamadı. Hatta, "Cihazı sen çalıştırmışsındır. Bizim sorumluluğumuz yok" uyarısıyla karşılaştı. Dava açtı. Genç kız, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kolum operasyondan çıktıktan sonra inanılmaz yanmaya başladı. Kısa süre sonra su topladı ve yara olmaya başladı. Durumu anlattığımda bana bir ilaç verdiler. Ancak o da çare olmadı. Daha sonra cildiyeye gittim günlerdir 8 farklı krem kullandım. Ancak hala kollarımda kalıcı izler var. Mahkemeye verdim, sonuna kadar şikayetçi olacağım."

YUNUS EMRE KAVAK